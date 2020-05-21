  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir
için kalan
Yerel

Körfez Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve mama

Körfez Belediyesi, hayvanseverle birlikte ilçe genelindeki 41 farklı noktaya sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:58:03 -
Körfez Belediyesi’nden sokak hayvanlarına su ve mama

Körfez Belediyesi, hayvanseverle birlikte ilçe genelindeki 41 farklı noktaya sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.


Körfez Belediyesine bağlı ekipler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin çeşitli yerlerine mama ve su bıraktı. Körfezli hayvanseverlerle birlikte yürütülen çalışma sırasında ayrıca bakım ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanları da Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne görülerek bakımları sağlandı.


Yetkililer, Korona virüse karşı her alanda tedbir alınırken sokak hayvanlarının da unutulmadığını belirterek, “Ekiplerimiz, şehrin birçok noktasına düzenli olarak yiyecek ve su bırakarak, sahipsiz hayvanları besliyor. İhtiyaç halinde sokak hayvanlarının bakım ve tedavisi de barınağımızda yapılıyor” ifadelerine yer verdiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı