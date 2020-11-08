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Aktüel Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Daha önce Kovid-19 hastalığını yenmeyi başaran Söğüt, nisan ayında ağabeyini kaybetmişti

Yeniakit Publisher
2020-11-08 11:47:19 -
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, ikinci kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandı.

Belediye Başkanı Söğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Kocaeli İl Teşkilatının kongresine katılmak için yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun ikinci kez pozitif çıktığını açıkladı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu, 10 gün evinde karantinada olacağını bildiren Söğüt, "Karantina sürecimin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını umut ediyor, en kısa sürede iyileşerek sizlerle tekrar buluşmayı temenni ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımıza da rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Söğüt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Kocaeli İl Kongresinin kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Ağabeyini nisanda koronavirüs nedeniyle kaybeden Şener Söğüt, 30 Ağustos'ta da kendisi bu virüse yakalanmıştı.

Söğüt, evinde geçirdiği tedavi ve karantina sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başarmıştı.

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