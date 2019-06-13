Körfez 46. Altın Kiraz Festivaline hazırlanıyor

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 46.’sı düzenlenecek olan ‘Altın Kiraz Festivali’nde Şenol Çaça ve Ekin Uzunlar sahne alacak.

Körfez’de, geleneksel olarak düzenlenen ’Altın Kiraz Festivali’, 15 Haziran Cumartesi günü saat 19.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ağadere Caddesi’nden başlayan ‘kortej yürüyüşü’ Tütünçiftlik Kültür Merkezi (TKM) önünde son bulacak. Akabinde ise, Körfez Belediyesi Halk Oyunları ekibi saat 20.00’da alana gelen Körfez halkına unutulmaz anlar yaşatacak. İlk günün finalinde Şenol Çaça sahne alacak.

16 Haziran Pazar günü devam edecek olan 46’ıncı Altın Kiraz Festivali’nin ikinci gününde,Karadeniz müziğinin kaliteli seslerinden ünlü sanatçı Ekin Uzunlar, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki alanda Körfezlilerle bir araya gelecek, sevilen şarkılarını seslendirecek. Konser saat 20.30’da başlayacak.