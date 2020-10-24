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Aktüel Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan Türk askerler anısına Hatay'a fidan gönderildi
Aktüel

Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan Türk askerler anısına Hatay'a fidan gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:55:38 -
Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan Türk askerler anısına Hatay'a fidan gönderildi

HATAY (AA) - Güney Kore menşeli bir tekstil firmasınca, Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanların ağaçlandırılmasına destek olmak amacıyla Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan Türk askerleri anısına 3 bin 43 zeytin fidanı gönderildi.

Belen Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte 9 Ekim'de başlayan ve 10 Ekim'de kontrol altına alınan yangının ardından, Güney Kore menşeli bir tekstil firması Hatay'a zeytin fidanı ulaştırdı.

Firmanın Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan Türk askerleri anısına gönderdiği 3 bin 43 zeytin fidanı, Belediye Başkan Vekili Şit Mülayim, Başkan Yardımcısı Abdullah Önder ve Park Bahçe Amiri Kemal Aydın tarafından teslim alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mülayim, ilçede yangının yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Güney Koreli firma yetkililerine teşekkür eden Mülayim, "Kardeş devletimiz Güney Kore'nin yaptığı zeytin fidanı bağışını gönülden kutluyorum. İnşallah bu fidanları yanan alanlarımıza ekerek dostluğumuzu bir kez daha pekiştireceğiz." ifadesini kullandı.

Tekstil firmasının Genel Müdürü Cheon Gyu Lee de kentte meydana gelen orman yangınından dolayı büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Desteği, Kore Savaşı'nda şehit ve gazi olan Türk askerleri anısına yaptık. Kore'yi savunan o günkü askerleriniz, Hatay'da yeşerecek ve filizlenecek. Ülkelerimizin bağlılığını ortaya koymak ve karınca misali tarafımızı net şekilde ortaya koymak istediğimiz bu proje, umarım Türk ve Kore halkı kardeşliği adına güzel bir eylem olur."

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