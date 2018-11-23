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Kore gazisini dolandıran alçaklar yakalandı!

Çankırı’da Kore gazisinin parasını, tedavülden kalkmış yabancı ülke paralarıyla dolandıran 2 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı.

23 Kasım 2018 Cuma 23:56
Kore gazisini dolandıran alçaklar yakalandı!

Çankırı’da Kore gazisinin parasını, tedavülden kalkmış yabancı ülke paralarıyla dolandırdıkları gerekçesiyle yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Kentte yaşayan Kore gazisi Ali Tüzel'in (80), parasının dolandırıldığını belirterek polise başvurması üzerine harekete geçen Çankırı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin Çankırı’dan 06 CAS 15 plakalı araçla Kastamonu istikametine, oradan da bağlantı yoluyla Tosya ilçesine gittiğini belirleyen ekipler, Tosya emniyetine bilgi verdi.

4 bin 200 lira tedavülden kalkmış para ele geçirildi

Polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanan zanlılar Durdu Mehmet S. ile Zeynep S'nin üzerinde sahte sürücü belgesi, 4 bin 200 lira ve çok sayıda tedavülden kalkmış değeri olmayan yabancı banknot ele geçirildi.

İlk mağdurları Kore gazisi Ali Tüzel değil

Bir cami derneğinde görevli Kore gazisi Ali Tüzel’i tedavülden kalkmış yabancı ülke paralarını değeri üzerinde bozdurarak dolandırdıkları tespit edilen zanlıların aynı yöntemlerle farklı illerde de dolandırıcılık yaptıkları ve bu suçtan arandıkları öğrenildi.

Zanlılardan biri tutuklanırken diğeri serbest bırakıldı

Tosya'dan Çankırı'ya getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Durdu Mehmet S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Zeynep S. ise serbest bırakıldı.

Zanlıların mağdur Ali Tüzel’den aldığı paralar ise polislerce kendisine teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 23:56
  1. Kastamonu
  2. Çankırı Emniyet Müdürlüğü
  3. Kore gazisi Ali Tüzel
  4. Kore gazisi

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