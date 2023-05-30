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Gündem Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 16:20:00 -
Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 95yaşında vefat eden Kore Gazisi Ahmet Remzi Hatipoğlu, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da yaşayan ve 17 yıl Eflani Belediye Başkanlığı da yapan Hatipoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Hatipoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Tören Mangası'nın omuzlarında ilçe merkezindeki Çarşı Camisi'ne getirildi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hatipoğlu'nun cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Hatipoğlu'nun yakınlarının yanı sıra; Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Garip Gümüş, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, Eflani Kaymakamı Güzem Tokur, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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