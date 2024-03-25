Kore gazisi resmi törenle ebediyete uğurlandı
Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Ahmetpaşa beldesinde dün vefat eden Kore Gazisi Veli Paşaoğlu, düzenlenen askeri törenle ebediyete uğurlandı.
Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Ahmetpaşa beldesinde dün vefat eden Kore Gazisi Veli Paşaoğlu, düzenlenen askeri törenle ebediyete uğurlandı.
Yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybeden Paşaoğlu’nun cenazesi Sinanpaşa İlçesi Ahmetpaşa kasabasında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri tören ile Ahmetpaşa mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Sinanpaşa İlçe Kaymakamı Yaşar Artar, askeri erkan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Yardımcısı J.Alb.Çağrı Demiröz, Ahmetpaşa Belediye Başkanı Eyüp Yakan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, dernek yöneticileri ile kasaba halkı ve gazi yakınları katıldı.