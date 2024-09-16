Kordsa, ihracata sunduğu güçlü katkıyla İTHİB Yıldız ödülünün sahibi!

Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, Türkiye’nin tekstil sektöründeki küresel gücünü vurgulamak ve ihracata katkı sağlayan firmaları onurlandırmak amacıyla İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen İTHİB İhracatın Yıldızları 2023 Ödül Töreni’nde en prestijli ödül olan Yıldız ödülüne layık görülen üç şirketten biri oldu.

12 Eylül 2024 tarihinde İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve 2023 yılını 11,6 milyar dolarlık ihracat ile tamamlayan Türk tekstil sektörünün başarılı ihracatçılarını bir araya getiren ödül törenine, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu ve çok sayıda davetli katılım sağladı.

Kordsa, 2023 yılında da tekstil ihracatının güçlü oyuncuları arasında

Türkiye için önümüzdeki dönemde büyümenin motorunun ihracat olacağının vurgulandığı törende, Kordsa’nın tekstil ihracatının Yıldız’ı olduğu belgelendi.

İTHİB İhracatın Yıldızları 2023 Ödül töreni’nde, Kordsa’nın Yıldız ödülünü Kordsa Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sevim teslim aldı.

“4 kıtada Türk sanayisinin rekabetçi gücünü temsil ediyoruz”

Kordsa Global Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Doğan Sevim, Kordsa’nın layık görüldüğü ödülle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Kordsa olarak, İTHİB İhracatın Yıldızları 2023 Ödül Töreni’nde bu prestijli ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kordsa için ihracata katkıda bulunmak; 4 kıtada bulunan tesislerimiz, Ar-Ge ve teknoloji merkezlerimizle faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada Türk sanayisinin yenilikçi ve rekabetçi gücünü temsil etmek anlamına geliyor. Bugün burada bu ödülü almak, Kordsa’nın uluslararası arenadaki başarılarının, malzeme teknolojilerindeki liderliğinin ve vizyonunun bir yansımasıdır. Yenilikçi malzeme teknolojilerinde öncü olmakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası pazarlarda yüksek katma değer üreten çözümler sunuyoruz. Kordsa olarak, yerel kaynaklardan küresel başarılara uzanan bu yolculukta, Türk sanayisini en iyi şekilde temsil etmeye ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”