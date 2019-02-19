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Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı almak için adım attı

Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı 181 milyon dolar şirket değeri üzerinden yaklaşık yüzde 96'sına kadar hissesini satın almak için sözleşme imzaladı- Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper:- "Uçak parçaları ve uzay araçlarında uzun onay süreçlerini geride bırakmak için tedarik zincirinde onaylı bir firma olan Axiom Materials’ı satın almak için yola çıktık. Bu satın alım ile uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçları için ileri kompozit malzeme teknolojilerine yön vereceğiz"

19 Şubat 2019 Salı 12:00
Kordsa, ABD'li Axiom Materials'ı almak için adım attı

İSTANBUL (AA) - Kordsa, gelecek nesil ulaşım araçlarına da kompozit malzemeler sağlayan Axiom Materials'ı 181 milyon dolar şirket değeri üzerinden yaklaşık yüzde 96'sına kadar hissesini satın almak için sözleşme imzaladı.

Kordsa'dan yapılan açıklamaya göre, Kordsa, geçen yıl bünyesine kattığı, uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketleri ile faaliyet alanını ve yetkinliklerini genişletti.

Kompozit teknolojilerinde organik büyümesini, inorganik büyüme ile de destekleme stratejisi ile yol alan şirket, ABD'de yerleşik Axiom Materials'ı 181 milyon dolar şirket değeri üzerinden yaklaşık yüzde 96’sına kadar hissesini satın almak için sözleşme imzaladı.

Axiom Materials, uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra, gelecek nesil ulaşım araçlarına da ileri teknoloji kompozit malzemeler sağlıyor ve yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları ile kompozit pazarına yön veriyor.

Söz konusu satın almanın, önümüzdeki aylar içerisinde Amerika’da rekabet hukuku ve yabancı yatırımlar komitesi tarafından verilecek onaylara ilişkin kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak sonuçlandırılması bekleniyor.


- "Axiom Materials'ı Kordsa çatısı altına almak için gerekli adımları attık"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper, 2013 yılında ilk yatırım kararı ile girdikleri kompozit teknolojileri pazarında büyüme hamlelerine devam ettiklerini belirterek, 2016'da Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi’ni devreye aldıklarını bildirdi.

İnorganik büyüme hedefleri kapsamında geçen yıl üç kompozit firmasını bünyelerine kattıklarını anımsatan Alper, ABD'de yerleşik bir kompozit firmasını daha Kordsa çatısı altına almak için gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Alper, "Uçak parçaları ve uzay araçlarında uzun onay süreçlerini geride bırakmak için tedarik zincirinde onaylı bir firma olan Axiom Materials'ı satın almak için yola çıktık. Bu satın alım ile uzay ve havacılık endüstrisinin yanı sıra gelecek nesil ulaşım araçları için ileri kompozit malzeme teknolojilerine yön vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kordsa Üst Yöneticisi (CEO) Ali Çalışkan da Kordsa'nın yaşamın her alanına dokunduğunu ve yaşamın her alanını güçlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İkinci bir Kordsa yaratma yolunda emin adımlarla ilerliyor, her geçen gün etki alanımızı genişletiyoruz. Lastik güçlendirme teknolojilerinde dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendirirken, son dönem yaptığımız yatırımlarla, bu uçakların kompozit ile kabin içi görsel ve yapısal parçalarını, gövdesini, kanadını ve motorunu güçlendirir konuma geldik.

İkinci bir Kordsa yaratmamızın yolunu güçlendirecek Axiom Materials satın alımı ile uzay ve havacılık endüstrisinde kompozit malzeme teknolojilerine yön vereceğiz. Böylece 'yaşamdan ilham alarak, yaşamı güçlendirme' misyonumuzu daha geniş bir coğrafyada daha derin yetkinliklerle gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:00
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