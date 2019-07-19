Koray Günter, Hellas Verona'da Hellas Verona, Türk asıllı Alman oyuncuyu kiraladı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Hellas Verona, Türk asıllı Alman defans oyuncusu Koray Günter'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hellas Verona'dan yapılan açıklamada, daha önce Borussia Dortmund, Galatasaray ve Genoa formalarını giyen 25 yaşındaki stoperin kiralandığı belirtildi.

Koray Günter, geçen sezon başında Galatasaray'dan, Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olmuştu.



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