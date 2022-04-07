Müzik gruplarından Kargo'nun eski solisti Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir 9.kattan düşerek yaşamını yitirdi. Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan Baytur Kozyatağı Sitesi'ndeki apartmanın dokuzuncu katında yaşayan Solmaz Candemir (81), henüz belirlenemeyen nedenle evinin penceresinden düştü. Peki, Koray Candemir kimdir?

Koray Candemir kimdir? Koray Candemir annesi neden öldü?

Koray Candemir 7 Ağustos 1975'te İstanbul'da dünyaya geldi. Candemir, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezunu oldu.

Lisede kurduğu grubu ile Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'na katılan Candemir, grubu ile dereceye girdi.

Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da çeşitli mekânlarda sahne alan Candemir'in yolu bu dönemde Kargo grubundan Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli ile kesişti. Kargo'nun kurucuları olan Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli gruptan ayrılan solistleri Deniz Aytekin yerine yeni solist olarak Candemir ile anlaştılar. 1996 yılında Raks Müzik'ten çıkan, Kargo'nun Yarına Ne Kaldı? albümüyle bir anda tanınan Candemir 1997 yılında Plaza Müzik'ten çıkan Sevmek Zor albümlerinde solist kimliği ile ön plana çıktı. 1998 yılında Raks Müzik'ten çıkan Yalnızlık Mevsimi albümünde bulunan parçalarda artık müzisyen kimliği ile de ön plana çıkan Candemir, 2000 yılında Universal Müzik'ten çıkan Sen Bir Meleksin albümünde besteci ve söz yazarı olarak yer aldı. 2001 yılında grupta başlayan anlaşmazlıklar sonucu Kargo grubu dağılmış ve bu dönemde çıkarttıkları Best of Kargo albümüyle bir devri kapattılar.

Candemir, Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentine gitti ve orada yine Kargo'dan arkadaşı Serkan Çeliköz (klavye) ile MaSKott grubunu kurdu. 2009 yılında MaSKott ile ABD'nin çeşitli yerlerinde konserler verdi. Aynı süre zarfında da Serkan Çeliköz'le beraber albüm çalışmalarına başladı. Takvimler 2010'un Mayıs ayını gösterdiğinde dağıtımını EMI Müzik Türkiye'nin üstlendiği, Pasion Turca etiketiyle yayınlanan, Tuval adını verdikleri albümlerini çıkarttılar. Albümden sonra ABD ve Türkiye'de çeşitli konserler veren ikili, bu albümden "Nadas", "Ay Işığı" ve "Melekler Şehri" şarkılarına klip çekti.

Candemir, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.