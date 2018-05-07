Koray Aydın: "Fetöcüler Akşener'i destekliyor"
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, MHP'de siyaset yaptığı dönemde bir televizyon programında "Cemaat mensupları (Fetöcüler) Meral Akşener'i destekliyor, mitinglerine gidiyorlar. Toplantılara katılıyorlar." açıklamasında bulunmuştu.07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:12
MHP Genel Başkanlığına adaylığını koyduğu dönemde bir televizyon programında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkan YardımcısıKoray Aydın, "Cemaat mensupları (Fetöcüler) Meral Akşener'i destekliyor, mitinglerine gidiyorlar. Toplantılara katılıyorlar." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.
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