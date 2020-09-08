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Gündem Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anırdı. Alçaklar Mustafa Kemal’i sevmeyenlere de ağza alınmayacak küfürler etti. Kendini bilmez grubun alçak sözlerine duyarlı Kemalistler de sosyal medyada tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 13:20:00 - 2020-09-08 13:46:54

 Yeniakit.com.tr 

Bazı Kemalistlerin “Atatürk” üzerinden yaptığı din düşmanlığı farklı boyutlara ulaştı.

'Mustafa Kemal' üzerinden toplumu ayrıştırmaya ve toplumun dini değerlerini aşağılamaya alışmış azılı Kemalistler bu sefer çok ileri gitti.

Kadıköy Moda sahilinde toplanan bir grubun kameraya yansıyan görüntüleri izleyenleri çileden çıkardı.

Atatürk’e “Allah” dediler!

Laikçi eğitimle beyinleri doldurulan bir grup genç öyle sözler sarf etti ki duyarlı Kemalistlerin bile tepkisini çekti.

Moda sahilde kör kütük içen gençlerden oluşan birkaç kişilik azgın bir grup arka fonda İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Allah eşittir Atatürk”, “Son peygamber Atatürk”, "Atatürk büyüktür Allah" diyerek anırdı. Ayyaş kemalistler Mustafa Kemal'i sevmeyenlere de ağza alınmayacak küfürler etti.

Duyarlı Kemalistler bile tepkili

Kendilerini çeken kameraya ahlaksız hareketlerde de bulunan grup çıkardıkları gürültü nedeniyle de çevredekileri rahatsız etmekten çekinmedi.

Şirazeden çıkan azgın Kemalistlerin sosyal medyaya düşen skandal görüntüleri duyarlı Kemalistleri bile çileden çıkardı. Mustafa Kemal’i sevme bahanesiyle toplumun dini değerlerini aşağılayan azgın Kemalistlerin soytarılıkları “Laikçi eğitim sisteminin yetiştirdiği yeni nesil” olarak yorumlandı.

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Yorumlar

teoman

Bu Ülkede Müslüman kalmamış.
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Ali

Duyarlı kemalist ne demekse.
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