“Koptu geliyor Ekrem” şiirine kapak gibi cevap! Çareyi engellemekte buldu

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr



CHP yandaşı isimlerin İmamoğlu’nu övmek için sosyal medyadan yaptığı güzellemeler alay konusu oldu. CHP’lilerin avukatı olarak bilinen Celal Ülgen, İmamoğlu’na şiirli güzelleme yaparken kendini karşılıklı atışmada buldu. Ülgen’in şiirli güzellemesine art arda şiirle cevap veren takipçisi Ülgen tarafından engellendi.

“Koptu geliyor Ekrem”e “Hevesin kursağında kalacak kardeş” cevabı

Avukat Celal Ülgen’in İmamoğlu’na yönelik şiirli güzellemesine, Zeki Bahce isimli bir takipçisi şiirle karşılık verdi. Celal Ülgen’in

“Koptu geliyor dağlardan bir çığ.

Havada Ekrem Ekrem sesleri.

En katı buzulları eriterek

Koptu geliyor dağlardan bir çığ…” dizelerine Zeki Bahce şu şiirle karşılık verdi:



“Koktu geliyor dağlarda leş

Havada Siha'lar avlıyor kalleş

Yunan manşeti atmıştı amma

Hevesin kursağında kalacak kardeş”



Bunun üzerine takipçisinin paylaşımına “Cehaletin sesi” cevabını veren Ülgen’e takipçisi bir şiirle daha cevap verdi. Zeki Bahce isimli sosyal medya kullanıcısının

“Bana cahil diyen Celal

Ne bu şiddet ne bu celal

Verecek cevabın olmazsa

İşte böyle kalırsın lal” ifadeleri Ülgen’i kızdırdı.



Ülgen cevaben “Yağdı yağmur çaktı şimşek” yazınca, takipçisi kapak gibi bir şiir daha patlattı:



“Sizin olsun yağmur şimşek

Millet halinize gülecek

23 Haziran gecesi

Tepenize Yıldırım düşecek”



Bu şiire karşılık veremeyen Avukat Celal Ülgen, çareyi takipçisini engellemekte buldu.