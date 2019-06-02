“Koptu geliyor Ekrem” şiirine kapak gibi cevap! Çareyi engellemekte buldu
Sosyal medya hesabı Twitter’dan CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu’na şiirle güzellemeler yapan Avukat Celal Ülgen, bir takipçisinin verdiği cevapla şok oldu. Ozan atışmasına dönen duelloda takipçisine karşılık veremeyen Ülgen, çareyi takipçisini engellemede buldu.02 Haziran 2019 Pazar 13:40
Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr
CHP yandaşı isimlerin İmamoğlu’nu övmek için sosyal medyadan yaptığı güzellemeler alay konusu oldu. CHP’lilerin avukatı olarak bilinen Celal Ülgen, İmamoğlu’na şiirli güzelleme yaparken kendini karşılıklı atışmada buldu. Ülgen’in şiirli güzellemesine art arda şiirle cevap veren takipçisi Ülgen tarafından engellendi.
“Koptu geliyor Ekrem”e “Hevesin kursağında kalacak kardeş” cevabı
Avukat Celal Ülgen’in İmamoğlu’na yönelik şiirli güzellemesine, Zeki Bahce isimli bir takipçisi şiirle karşılık verdi. Celal Ülgen’in
“Koptu geliyor dağlardan bir çığ.
Havada Ekrem Ekrem sesleri.
En katı buzulları eriterek
Koptu geliyor dağlardan bir çığ…” dizelerine Zeki Bahce şu şiirle karşılık verdi:
“Koktu geliyor dağlarda leş
Havada Siha'lar avlıyor kalleş
Yunan manşeti atmıştı amma
Hevesin kursağında kalacak kardeş”
Bunun üzerine takipçisinin paylaşımına “Cehaletin sesi” cevabını veren Ülgen’e takipçisi bir şiirle daha cevap verdi. Zeki Bahce isimli sosyal medya kullanıcısının
“Bana cahil diyen Celal
Ne bu şiddet ne bu celal
Verecek cevabın olmazsa
İşte böyle kalırsın lal” ifadeleri Ülgen’i kızdırdı.
Ülgen cevaben “Yağdı yağmur çaktı şimşek” yazınca, takipçisi kapak gibi bir şiir daha patlattı:
“Sizin olsun yağmur şimşek
Millet halinize gülecek
23 Haziran gecesi
Tepenize Yıldırım düşecek”
Bu şiire karşılık veremeyen Avukat Celal Ülgen, çareyi takipçisini engellemekte buldu.
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