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“Koptu geliyor Ekrem” şiirine kapak gibi cevap! Çareyi engellemekte buldu

Sosyal medya hesabı Twitter’dan CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu’na şiirle güzellemeler yapan Avukat Celal Ülgen, bir takipçisinin verdiği cevapla şok oldu. Ozan atışmasına dönen duelloda takipçisine karşılık veremeyen Ülgen, çareyi takipçisini engellemede buldu.

02 Haziran 2019 Pazar 13:40
“Koptu geliyor Ekrem” şiirine kapak gibi cevap! Çareyi engellemekte buldu

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

CHP yandaşı isimlerin İmamoğlu’nu övmek için sosyal medyadan yaptığı güzellemeler alay konusu oldu. CHP’lilerin avukatı olarak bilinen Celal Ülgen, İmamoğlu’na şiirli güzelleme yaparken kendini karşılıklı atışmada buldu. Ülgen’in şiirli güzellemesine art arda şiirle cevap veren takipçisi Ülgen tarafından engellendi.

“Koptu geliyor Ekrem”e “Hevesin kursağında kalacak kardeş” cevabı

Avukat Celal Ülgen’in İmamoğlu’na yönelik şiirli güzellemesine, Zeki Bahce isimli bir takipçisi şiirle karşılık verdi. Celal Ülgen’in

“Koptu geliyor dağlardan bir çığ.

Havada Ekrem Ekrem sesleri.

En katı buzulları eriterek

Koptu geliyor dağlardan bir çığ…” dizelerine Zeki Bahce şu şiirle karşılık verdi:

“Koktu geliyor dağlarda leş

Havada Siha'lar avlıyor kalleş

Yunan manşeti atmıştı amma

Hevesin kursağında kalacak kardeş”

Bunun üzerine takipçisinin paylaşımına “Cehaletin sesi” cevabını veren Ülgen’e takipçisi bir şiirle daha cevap verdi. Zeki Bahce isimli sosyal medya kullanıcısının

“Bana cahil diyen Celal

Ne bu şiddet ne bu celal

Verecek cevabın olmazsa

İşte böyle kalırsın lal” ifadeleri Ülgen’i kızdırdı.

Ülgen cevaben “Yağdı yağmur çaktı şimşek” yazınca, takipçisi kapak gibi bir şiir daha patlattı:

“Sizin olsun yağmur şimşek
Millet halinize gülecek
23 Haziran gecesi
Tepenize Yıldırım düşecek”

Bu şiire karşılık veremeyen Avukat Celal Ülgen, çareyi takipçisini engellemekte buldu.

İşte Ülgen'in çaresiz kaldığı o paylaşım...

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 13:40
  1. CHP
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Avukat Celal Ülgen
  4. Twitter atışması

YORUM YAZ

  • Milli şairMilli şair23 dk önce
    Bu adamı harcamayın güzel kafiye kuruyor
  • OsmanOsman29 dk önce
    Yağdı yağmur çaktı şimşek demiş yalaka.Onun devamı sana daha çok uyuyor.Seninki şiir değil yalakalığın,kıt beyinliğin dibi.Adamın dibide seni fena tiye almış
  • Mehmet ŞEKERMehmet ŞEKER1 sa önce
    Avukatamma .. imiş
  • SedaSeda1 sa önce
    Zeki kardeşimize teşekkür ediyoruz düşüncelerimizin tercümanı olmş
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Zeki abinin ağzına saglik
  • effeeffe1 sa önce
    maşallah
  • Emine Altin Emine Altin 2 sa önce
    Kimin cahil oldugunu acikca ortaya cikarmis agzina saglik
  • Deli İboDeli İbo2 sa önce
    Bu CHP ve CHP zihniyeti utanmaz, arlanmaz, çünki ar damarları çatlamış.Kuruluşundan bu yana, kendi yandaşları dışında hep hakaret, hep iftira, hep yalan ve manifesto ile yetişip bu günlere geldiklerinden zorda kaldılklarında genetik olarak hakaret ederler.Bunu biz Ankara Valisi N.Tandoğan'dan beri biliyoruz.Bunlar elittir, bunlara dokunamazsınız.Kendi içlerindede de bibirlerini yerler, adınada demokrasi , ifade özgürlüğü, çok seslilik derler bizede yefirdiklerini sanırlar.Taş arabaları, pabuçlarımınelitleri.
  • Çalmak yok İş Bankasından memur getirmek yok..Yıldırımın oylarını Chp ye yazmak yok !Çalmak yok İş Bankasından memur getirmek yok..Yıldırımın oylarını Chp ye yazmak yok !2 sa önce
    “Sizin olsun yağmur şimşekMillet halinize gülecek23 Haziran gecesiTepenize Yıldırım düşecek”

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