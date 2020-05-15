Köprü ve otoyollardan kaçak geçiş cezalarına ilişkin düzenleme yönetmeliğe taşındı

ANKARA (AA) - Köprü ve otoyollardan kaçak geçişlerde uygulanan idari para cezalarına yönelik 2018'de yapılan yasal düzenleme doğrultusunda, ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün, Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığı Karayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, "en uzun mesafe geçiş ücreti", ücret ödemeden çıkış yapılan gişelere en uzak mesafede olan gişe dikkate alınarak belirlenen geçiş ücreti şeklinde tanımlandı.

"Hızlı Geçiş Sistemi" de araç içinde bulunan araç içi etiketin (pasif etiketin) gişe sahasında bulunan antenler ile elektromanyetik dalga kullanarak haberleşmesi sonucu geçiş ücretinin banka hesabından otomatik olarak düşülmesini sağlayan operatörsüz geçiş ücreti toplama sistemi olarak belirlendi.

Köprü ve otoyollardan ücret ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun ilgili maddesine göre geçiş ücreti ödemeden giriş-çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası verilecek. Söz konusu idari para cezası, 2018'de yapılan yasal düzenleme öncesinde 10 katı olarak uygulanıyordu.

Geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapanlardan, bu geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde yükümlü olduğu geçiş ücretini usulüne uygun ödeyenlere ise ceza uygulanmayacak. Söz konusu süre de 2018'deki düzenleme öncesi 7 gün olarak uygulanıyordu. Ödemesiz geçiş ücreti bedelinin ödenmesinden araç sahibi sorumlu olacak.

Otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yaptığı tespit edilen yabancı plakalı araçlara uygulanan idari para cezaları için belirlenen 15 günlük süre beklenmeyecek.