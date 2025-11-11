Köprü inşaatı çöktü! Maalesef acı haber geldi, enkaz altında kalanlar var
Diyarbakır'daki köprü inşaatınde çökme meydana geldi. Yaşanan olay sonrası 3 işçi hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatında meydana geldi.
İnşaatta kurulu iskele bilinmeyen nedenle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çöken iskelenin altında kalan işçiler, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kulp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Kulp Kaymakamı Burak Akeller de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı
Hastaneye kaldırılan 3 işçi hayatını kaybetti.
