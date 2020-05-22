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Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:45:27 -
Köprü direğine çarpan tır trafiği kilitledi

Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında köprü direğine çarpan tır trafiği kısa süreliğine kilitledi.


Kaza, Erenler ilçesi D-100 Karayolu Et-Balık köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köprü altında direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, Et-Balık köprüsünün direğine çarptı. Meydana gelen trafik kazası sonrasında trafik kısa süreliğine kitlenerek uzun araç kuyrukları oluştu.


Tırın kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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