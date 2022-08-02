Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşılaşacak. Peki Kopenhag nasıl bir takım? Kopenhag hangi ülkenin takımı? Kopenhag takım kadrosunda kimler var?

FC Kopenhag veya FC København, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir. 1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır. Kulüp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan bir üst tura yükselen ilk Danimarka takımıdır. Kulüp 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir FK'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiştir. COVID-19 pandemisi nedeniyle Köln şehrinde oynanan tek maçlık çeyrek finalde ise Manchester United FC 1-0 yenilerek elenmiştir.

Kulübün ezeli rakibi Brøndby IF takımıdır. Bu takımla oynadıkları maçlar Kopenhag Derbisi olarak nitelendirilmektedir.

Kopenhag takım kadrosunda kimler var?

Kamil Grabara

Kevin Diks

Pierre Bengtsson

Ruben Gabrielsen (kiralık geldiği kulüp: Toulouse)

Davit Khocholava

Jens Stage

Luther Singh

Ísak Bergmann Jóhannesson

Kamil Wilczek

SZeca (kaptan)

Lukas Lerager

Pep Biel

Andri Baldursson (kiralık geldiği kulüp: Bologna)

Bryan Oviedo

Nicolai Boilesen (3rd-captain)

Karl-Johan Johnsson

Peter Ankersen

Jonas Wind

William Bøving

Marios Oikonomou

Valdemar Lund Jensen

Rasmus Højlund

Hákon Arnar Haraldsson

Johan Guadagno

Rasmus Falk (2. Kaptan)

Victor Kristiansen