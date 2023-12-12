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Spor Kopenhag emniyeti teyakkuzda: “Sokakları Danimarkalılardan temizleyeceğiz!”
Spor

Kopenhag emniyeti teyakkuzda: “Sokakları Danimarkalılardan temizleyeceğiz!”

Yeniakit Publisher
2023-12-12 20:03:00 -
Kopenhag emniyeti teyakkuzda: "Sokakları Danimarkalılardan temizleyeceğiz!"

FC Kopenhag-Galatasaray maçı öncesinde Danimarka'da adeta olağanüstü hal ilan edilmiş durumda. Tüm önlemleri aldıklarını belirten Kopenhag Emniyeti Acil Servis Direktörü Peter Dahl, “Sokakları Danimarkalılardan temizleyeceğiz” dedi.

Kopenhag Emniyeti Acil Servis Direktörü Peter Dahl, polisin maç sonrası Galatasaray taraftarını bir saat statta tutarak konfor alanı sağlamaya çalışacağını anlattı.

Dahl’in açıklamaları:

Yeni mevzuat kapsamında bize tanınan bir fırsat. Maçtan sonra kötü bir atmosfer oluşursa Türkleri geride tutma seçeneğimiz var. Prensip olarak sokakları tüm FC Kopenhag seyircilerinden temizleyebiliriz. O zaman Türk taraftarlar dışarıda bırakıldığında olaylara daha kolay kontrol altına alınır.

“BİRAZ KONFOR ALANI YARATMA MESELESİ”

Yani bu bizim için iş yerinde biraz konfor alanı yaratma meselesi.
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Peter Dahl ayrıca polisin, havaalanına vardıklarında birçok hayranla temas halinde olan bazı diyalog görevlilerinin bulanacağını söyledi.

Ayrıca Türkçe broşürler de dağıtıldı. Bütün bunlar herkesi iyi bir maça hazırlamak için yapıldı.

Bu arada TV 2 futbol yorumcusu Flemming Toft, Galatasaraylı taraftarların toplandığı Rådhuspladsen'deki havayı canlı yayında anlattı.

“HARİKA BİR FUTBOL PARTİSİ”

Bu, Galatasaray taraftarları için bir parti. Büyük maçlara çıktıklarında sahip oldukları coşkuyu gösteriyor.Danimarkalı taraftarların yurtdışındayken de bunu yaptığını ancak bunun harika bir futbol partisi olduğunu söyleyebilirim.

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