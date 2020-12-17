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Gündem Köpekten kaçmak isterken canından oldu
Gündem

Köpekten kaçmak isterken canından oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yol kenarında köpekten kaçmak isteyen Orhan Çelik (55), TIR'ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 03:34:00 -
Köpekten kaçmak isterken canından oldu

Kaza, öğle saatlerinde Lapseki ilçesi Çanakkale-Bursa yolunda Balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Orhan Çelik'e iddiaya göre bir sokak köpeği saldırdı. Korkuyla köpekten kurtulmak için yola atlayan Orhan Çelik'e, Bursa yönüne giden İbrahim Ö. yönetimindeki 16 KLY 40 plakalı TIR çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Orhan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin incelemesinin ardından Orhan Çelik'in cansız bedeni Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü İbrahim Ö. gözaltına alındı.

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