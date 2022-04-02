Köpekperestlerden bir darbe daha! Halk sağlığı tehlikede: Türkiye'nin 'kuduz riski yüksek ülkeler' listesine alındığı ortaya çıktı!
Milyar dolarların döndüğü mama rantçıları 'köpekperestler'in, Türkiye'ye hem ekonomik hem halk sağlığı açısından darbe vurduğu bir kez daha ortaya çıktı. Daha önce ülkemize yönelik başıboş köpek saldırıları nedeniyle seyahat uyarısı yapan ABD ve İngiltere'nin Türkiye'yi "kuduz riski yüksek ülkeler" listesine aldığı belirlendi.
yeniakit.com.tr
Mama rantı sebebiyle çocukların ölümüne bile göz yuman ve kamuoyunda köpekperestler olarak bilinen sözde hayvan grupları, sokakları terörize ettiği gibi, Türkiye'nin turizm ve ihracatına da darbe vurmaya devam ediyor.
"Kuduz riski yüksek ülkeler" listesine alındı
Geçtiğimiz Temmuz ayında Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, resmi sayfasında yayınladığı bir listede, kuduz riski nedeniyle Türkiye'den köpek girişinin geçici olarak askıya alındığı ortaya çıktı.
Bu önlemin ABD'ye ithal edilen köpeklerin sağlık ve güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını, köpek kuduz virüsü varyantının (köpek kuduzları) ABD'ye yeniden girmesine karşı korumak için gerekli olduğu belirtildi.
İngiltere'nin listesinde de Türkiye var
İngiltere'nin ise Türkiye'yi çok önceden "Kuduz riski yüksek ülkeler" listesine aldığı belirlendi.
Uzmanlar kuduza karşı uyarıyor
Öte yandan uzmanlar, Türkiye'de hayvanlardaki kuduz vakalarının yüksek olduğuna değinirken önlemler alınması konusunda uyarıyor.
Halk sağlığı tehlikede
Her geçen gün başıboş köpeklerin saldırı haberleri artarken 1 ay içerisinde 17 saldırı gerçekleşti ve son 15 gün içerisinde ise 3 kurban toprağa verildi.
Bununla birlikte İngiltere ve ABD'nin Türkiye'yi "Kuduz riski yüksek ülkeler" kapsamına alması, halk sağlığının da tehlikede olduğu gözler önüne serdi.
Hem turizme hem de ihracata darbe
Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen Türkiye'de turizm sektörü, beklentilerini yüksek tutuyor. Ancak turizm alanlarında ve sokaklardaki başıboş köpeklerin turistlere bile saldırması ülke turizmini baltalıyor.
Bununla birlikte, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin Türkiye'deki kuduz riskiyle ilgili uyarıları turizmi daha da olumsuz yönde etkileyecek gibi görünüyor.
Mardin'de kuduz alarmı verilmişti
Geçtiğimiz ay Mardin'in Derik ilçesinde 4'ü çocuk 7 kişiye saldıran köpekte kuduz hastalığı tespit edilmiş ve mahalle karantinaya alınmıştı.
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