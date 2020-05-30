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Aktüel

Köpeklerini gezdiren çifte kedinin saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 17:25:07 -
Köpeklerini gezdiren çifte kedinin saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, köpeklerini gezintiye çıkaran çiftin bir kedinin saldırısına uğraması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Nilüfer Korkmaz ile eşi, köpeklerini gezdirmek için dışarıya çıktı. Çift, site içerisinde yürüdükleri sırada köpeklerine bir kedi saldırdı.

Köpeklerini korumaya çalışan çifte de saldıran kedi, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Yaşananlar sitedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nilüfer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerini gezdirdikleri sırada çocukların "Kedi geliyor" diye bağırmaya başladığını söyledi.

Ne olduğunu anlayamadan bir kedinin saldırısına uğradıklarını aktaran Korkmaz, "Kedinin saldırısı nedeniyle elimizde ayağımızda çizikler oluştu. Öğrendiğimiz kadarıyla kedinin yavruları varmış. Annelik iç güdüsüyle böyle davranmış olabilir." dedi.

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