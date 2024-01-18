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Sosyal Medya Köpeklerin yemek eğitimine katılan kedi kahkahaya boğdu
Sosyal Medya

Köpeklerin yemek eğitimine katılan kedi kahkahaya boğdu

Yeniakit Publisher
2024-01-18 12:59:00 -

Mama saatleri geldiği an sahibinden komut bekleyen köpekler hep birlikte yemlerini yedi. Ama onların arasında kimliğini kaybeden kedi şaşkınlığa neden oldu.

Mama saatleri geldiği an sahibinden komut bekleyen köpekler hep birlikte yemlerini yedi. Ama onların arasında kimliğini kaybeden kedi de vardı...

Köpeklerin mamalarını hep birlikte yemek için sahiplerinde komut beklediği anlara kedi de katıldı. Köpekler  ile birlikte komuta uyup mama yiyen kedi hareketleri ile kahkahaya boğdu.

İşte köpeklerin itaat eğitimine katılan kedinin güldüren görüntüleri...

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