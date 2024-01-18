Köpeklerin yemek eğitimine katılan kedi kahkahaya boğdu

Mama saatleri geldiği an sahibinden komut bekleyen köpekler hep birlikte yemlerini yedi. Ama onların arasında kimliğini kaybeden kedi de vardı...

Köpeklerin mamalarını hep birlikte yemek için sahiplerinde komut beklediği anlara kedi de katıldı. Köpekler ile birlikte komuta uyup mama yiyen kedi hareketleri ile kahkahaya boğdu.

İşte köpeklerin itaat eğitimine katılan kedinin güldüren görüntüleri...