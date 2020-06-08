Köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Çorum’da köpek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kumçelteği köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvanlarını otlattıktan sonra köye dönen Ö.C.S. (15), köy camisinin yanına geldiği esnada K.Y.’ye ait köpeğin saldırısına uğradı. Bunun üzerine korkuya kapılan çocuk köpeği korkutmak amacıyla tüfekle havaya ateş etti.

İddialara göre, durumu öğrenen K.Y., yanına aldığı av tüfeği ile caminin oraya gelerek Ö.C.S.’ye ateş etti. Ö.C.S.’de kendisine ateş eden K.Y.’ye elindeki tüfekle ateş ederek yaraladı. Vurularak yere düşen K.Y. belindeki tabancayla Ö.C.S.’ye tekrar ateş etmeye başladı. Bunun üzerine karşılık veren Ö.C.S., K.Y.’yi tekrar vurarak olay yerinden kaçtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan K.Y., olay yerine çağrılan 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı. K.Y.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan Ö.C.S., jandarma timleri tarafından kısa sürede yakalanarak olayda kullandığı av tüfeği ile birlikte gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.