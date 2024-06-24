Köpek sorunu Meclis’e geliyor

Kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan ve son iki yılda gerçekleşen saldırılarda 100’ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin düzenlemenin Meclis tatile girmeden yasalaşması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, uzun süredir tartışma konusu olan sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Uyutulma olmak zorunda, yasada ötanazi diye geçecek” dedi.

Henüz meclise gelmeden “uyutma” seçeneği nedeniyle özellikle marjinal hayvanseverler tarafından eleştirilen başıboş köpeklere yönelik kanun teklifinde sona gelindi. Güler, Temmuz’da Meclis’e sunulması beklenen teklifle ilgili şu bilgileri verdi: “Kuduz riski taşıyan, hastalıklı ve sahiplendirilme imkanı olmayan hayvanlar var. Barınaktaki diğer hayvanların da sağlığını korumak zorundasınız. Kuduz olan, bulaşıcı hastalık taşıyan, saldırganlığı artmış ve rehabilite edilemeyecek durumdaki köpeklerin ötenaziyle uyutulmasına, veteriner hekimler ve kamu yöneticileri karar verecek.”

Düzenlemede neler var?

Üzerinde çalışılan yasa teklifine göre, öncelikle saldırgan ve kuduz riski taşıyan köpekler toplanacak. Rehabilite edilemeyen ve 1 ay içinde sahiplendirilmeyen köpeklerin uyutulmasını da içeren yasa teklifi hayvanını terk edenler için de yeni para cezaları getiriyor. Buna göre, hayvanları başka bir ilçenin sınırına veya ormanlık alanlara bırakanlara da hayvan başına 50 bin TL para cezası uygulanacak. Hayvanları sahiplenip sokağa atanlara yönelik mevcut 5 bin TL’lik para cezası da 50 bin TL’ye çıkarılacak. Yasa teklifi “sahipsiz sokak hayvanı” tanımı yapılmasını da içeriyor. Bu tanımlama çerçevesinde “köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması” belli hükümlere bağlanacak. Kuduz riski bulunan veya saldırganlaşmış, anatomik yapısı/vücut bütünlüğü bozulmuş köpekler öncelikli olarak toplanacak. Mahallelerde vatandaşlar tarafından beslenen zararsız köpekler ise kısırlaştırılmak şartıyla sokakta kalmaya devam edebilecek. Toplanan sokak köpekleri arasında barınak koşullarında yaşamını devam ettiremeyecek durumda hasta veya saldırgan olanlar ve bir ay içinde sahiplendirilmeyenler ötenazi yöntemiyle öldürülecek.

Sokak köpeklerinde kopartılan fırtına da emperyalizm kaynaklı

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Kanaatimce bu sokak köpekleri üzerinden kopartılan fırtına, feminizm, LGBT sapkınlığı, cinsiyetçilik gibi Allah’ın yarattığı fıtratı bozmaya çalışan ve insanlığı fesat etmek isteyen siyoemperyalist hesaba dayanıyor. Çünkü sokak köpekleriyle ilgili kampanyaları yürüten derneklere, platformlara bakarsanız hepsinin bu insanlığa karşı çalışmalar yürüten siyoemperyalist güçlere dayanıyor. Hayvan sevgisi bütün insanlarda var. Fakat sokakları dolduran, insanlara, çocuklara saldıran azgın köpek sürülerinin bu şekilde devam etmesi düşünülemez. Bu meselenin içinden çıkılmaz hale gelmesinde aç ve azgın bazı yerel yönetimlerin, muhalefet etmeyi hizmetin önünde tutan belediyelerin büyük sorumluluğu var. Bazı belediyelerin sokak köpeklerini toplayıp başka belediye sınırlarına, ormanlara saldığı biliniyor. Bu tür yanlışlar meseleyi büyütmüştür” dedi.

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İnancımız bize yol gösteriyor

Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu da konunun hukuki boyutuna ilişkin şunları söyledi: “5199 sayılı hayvanları koruma kanunun hayvanların öldürülmesi başlıklı 13. maddesine göre ‘Kanunî istisnalar ile tıbbî ve bilimsel gerekçeler ve gıda amaçlı olmayan, insan ve çevre sağlığına yönelen önlenemez tehditler bulunan acil durumlar dışında hayvanlar öldürülemez. Anayasa’nın 17. Maddesinde geçen ‘Herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Yaşama hakkı, bütün hakların temelidir. Savaş, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde dahi durdurulamaz, yok edilemez.’ denilerek koruma altına alınan yaşama hakkına binaen yeniden düzenlenmelidir. İnancımıza göre fetva kitaplarımızda yer alan ‘Zararlı hayvanlar dövülmeden, eziyet edilmeden çabuk öldürecek bir yöntemle öldürülür.’ (Hindiyye V/361) fetvası aslında bizlere bugün bile nasıl bir düzenleme getirmemiz gerektiğini de göstermektedir. ”

Hayvanseverler şovun değil çözümün parçası olmalı

Gazeteci Yazar Seyfi Uzunkök ise şunları söyledi: “Hayvanseverlerin başıboş köpeklerle ilgili çözüme yönelik değil de şova yönelik tavırlardan kaçınması lazım. Hayvanların kısırlaştırılması, barınaklara yerleştirilmesi ya da uyutulması gibi çözümler konuşulurken vicdana uygun hareket edilmeli. Ancak tüm bu çözüm önerileri masaya yatırılırken de çocuklara köpeklerden nasıl korunacağı eğitimleri de verilmeli.”