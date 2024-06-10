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Gündem Köpek seviciler iyice azıttı! Muhtarlık binasına astıkları yazı tepki çekti
Gündem

Köpek seviciler iyice azıttı! Muhtarlık binasına astıkları yazı tepki çekti

Yeniakit Publisher
2024-06-10 15:31:00 - 2024-06-10 15:39:23
Köpek seviciler iyice azıttı! Muhtarlık binasına astıkları yazı tepki çekti

Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin toplatılmasına karşı çıkan sözde hayvanseverler, muhtarlık binasına 'Dikkat, kuduz risk bölgesi' yazılı tabela asarken, mahalleli duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da sokak köpeklerinin toplatılmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, karantina altındaki Batıkent Mahallesi'nin muhtarlığı önünde eylem yapıp, muhtarlık binasına 'Dikkat, kuduz risk bölgesi' yazılı tabelayı astı. Bazı kişilerin de muhtarı tehdit ettiği öğrenildi.

Bu sırada mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

ISIRAN KÖPEK KUDUZ ÇIKTI

Batıkent Mahallesi'nde, 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Şahin'i ısıran köpek, kuduz çıktı. Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarı Halil Kaya'nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı eylem yaptı.
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