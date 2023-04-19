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Yaşam Köpek kumu eşeleyince gerçek ortaya çıktı! Ağva Sahilinde gömülü halde bulundu!
Yaşam

Köpek kumu eşeleyince gerçek ortaya çıktı! Ağva Sahilinde gömülü halde bulundu!

Yeniakit Publisher
2023-04-19 11:29:00 -

İstanbul Ağva Sahili'nde kuma gömülmüş bir yunus balığı cesedi bulundu.

İstanbul’un Ağva kumsalında bir köpeğin, merakla kumsalı eşelediğini gören vatandaşlar, kuma gömülmüş yunus balığı cesediyle karşılaştı.

Şile ilçesine bağlı Ağva kumsalında bir köpeğin ısrarla kumu eşeleyerek, alandaki insanların yanına gidip tekrar aynı noktaya dönüp, kumu eşelemeye devam etmesi sahildeki vatandaşların dikkatini çekti.

Köpeğin eşelediği alana giden vatandaşlar, yunus balığı cesediyle karşılaştı.

Ağva zabıta ekibini arayan vatandaşlar, durumu bildirerek, destek istedi.

Yunus balığının ne zamandan beri orada olduğu ve nasıl öldüğüne dair ise herhangi bir bilgi alınamadı.
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