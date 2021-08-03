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Gündem Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı
Gündem

Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı

Ölümüne sebep olduğu Çıtır isimli köpek nedeniyle kamuoyunda 'Köpek Katili' lakabıyla bilinen akademisyen Özlem Kumrular, hükümeti eleştirmek adına böyle bir dönemin tarihte yaşanmadığını ileri sürdü. Kumrular, Yunanlıları övmeyi de ihmal etmedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 12:12:00 -
Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı

 Yeniakit.com.tr 

Milli ve manevi değerlerle sıkıntısı olan ve ‘köpek katili’ olarak anılan sözde akademisyen Özlem Kumrular’ın iftira ve yalan dolu açıklamalarını sürdürüyor. Kumrular 'Çıtır' isimli köpeği yaşadığı apartmandan uzaklaştırarak ölüme neden olmuş bu nedenle ‘köpek katili’ olan tanınmıştı.

Sosyal medyada istediği gibi at koşturan Kumrular, hükümeti eleştirmek adına tarihin hiç bir döneminin şimidiki gibi olmadığını ileri sürdü.

Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı övdü

Tarihi gelişmelerde, değişen dünyadan ve şartlardan bi haber olan Kumrular, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Gerçekten, bir tarih profesörü olarak söylüyorum. Böyle bir dönem tarihte yok!!!” ifadelerine yer verdi.

Kumrular diğer bir paylaşımında ise “Yunanlılar asla ve asla doğaya zarar vermezler” ifadelerini kullandı.

Hükümeti eleştirmek adına klendi ülkesini kötüleyip, Yunan’ı yere göğe sığdıramayan ‘köpek katili’ Kumrular’ın paylaşımının altına çok sayıda tepki mesajı geldi.

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Yorumlar

osmanli

ozaman def ol git yunanistana ne diye turkiyenin ekmegini daha yiyorsun vatan haini köpek katili oldurdugun köpek bile ekmek yedigi kapiya ihanet etmez
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Malatyalı

oraya git zaten türk soyuna laik degisin
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