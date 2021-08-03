Köpek katili profesörden tarihi sallama! Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı cilaladı

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Milli ve manevi değerlerle sıkıntısı olan ve ‘köpek katili’ olarak anılan sözde akademisyen Özlem Kumrular’ın iftira ve yalan dolu açıklamalarını sürdürüyor. Kumrular 'Çıtır' isimli köpeği yaşadığı apartmandan uzaklaştırarak ölüme neden olmuş bu nedenle ‘köpek katili’ olan tanınmıştı.

Sosyal medyada istediği gibi at koşturan Kumrular, hükümeti eleştirmek adına tarihin hiç bir döneminin şimidiki gibi olmadığını ileri sürdü.

Türkiye'yi kötüleyip, Yunan'ı övdü

Tarihi gelişmelerde, değişen dünyadan ve şartlardan bi haber olan Kumrular, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Gerçekten, bir tarih profesörü olarak söylüyorum. Böyle bir dönem tarihte yok!!!” ifadelerine yer verdi.

Kumrular diğer bir paylaşımında ise “Yunanlılar asla ve asla doğaya zarar vermezler” ifadelerini kullandı.

Hükümeti eleştirmek adına klendi ülkesini kötüleyip, Yunan’ı yere göğe sığdıramayan ‘köpek katili’ Kumrular’ın paylaşımının altına çok sayıda tepki mesajı geldi.