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Yerel Köpek gibi çöp karıştıran yaban domuzlarından şehir turu
Yerel

Köpek gibi çöp karıştıran yaban domuzlarından şehir turu

Yeniakit Publisher
2024-04-17 10:02:00 -
Köpek gibi çöp karıştıran yaban domuzlarından şehir turu

Hatay'ın Defne ilçesinde aç kalan yaban domuzlarının çöpleri karıştırarak yiyecek aradığı ve şehir turu attığı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Defne'nin Dursunlu Mahallesi'nde aç kalan yaban domuzları, kente inerek çöp konteynerinde yiyecek aradı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; 4 domuzun çöp konteynerinde köpek gibi çöpleri karıştırdığı, ardından konteynerden uzaklaşıp, bir süre daha evlere yakın noktada gezindikleri görülüyor.

 “Depremden önce de vardılar ama depremden sonra daha çok gelmeye başladılar”

Eşinin çöp dökmeye giderken domuzları görüp korktuğunu belirten Emrah Vural, “Akşam saat 22.30’da eşim çöpü atmaya giderken domuzları gördü. Eşim çöp konteynerinde yaban domuzlarını gördüğünde domuzlar yukarıya doğru kaçıp gittiler. Geceleri korkudan dışarı çıkamıyoruz. Akşam 4 yaban domuzu gördük. Arabanın içindeyken eğlenceli ve keyifli olurken eşim gece çöp atmaya giderken korktu. Her akşam hemen hemen bu evlerin çevresinde görürsünüz. Yaban domuzu dışında tilki ve akrep çıkıyor. Depremden önce de vardı ama depremden sonra daha çok gelmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

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