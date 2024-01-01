  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Köpek dövüştüren öküzlere 83 bin 400 lira ceza kesildi
Yerel

Köpek dövüştüren öküzlere 83 bin 400 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2024-01-01 16:59:00 -
Köpek dövüştüren öküzlere 83 bin 400 lira ceza kesildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde köpek dövüştüren 2'si organizatör 12 kişiye 83 bin 400 lira para ceza uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde köpek dövüştüren 2'si organizatör 12 kişiye 83 bin 400 lira para ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı bilgisinin alındığını belirtti.

Bunun üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin gönderildiği belirtilen açıklamada, köpekleri dövüştüren A.K. ve A.H.Ç. ile alandaki 10 şüpheli gözaltına alındığını bildirildi.

Açıklamada, köpek dövüşünü organize eden 2 kişiye "hayvan hakları kanununa muhalefet" suçundan 33 bin 400 lira, 10 kişiye de "bahis oynamak" suçundan toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Köpekler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü
Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü

Aktüel

Hayvanları Koruma Derneği'nde büyük skandal! Horoz dövüşü

Çakar taktıran tır sürücüsüne ceza kesildi
Çakar taktıran tır sürücüsüne ceza kesildi

Otomotiv

Çakar taktıran tır sürücüsüne ceza kesildi

Hakim de (TFF) suça iştirak etmişse, cezayı kim verecek?
Hakim de (TFF) suça iştirak etmişse, cezayı kim verecek?

Spor

Hakim de (TFF) suça iştirak etmişse, cezayı kim verecek?

2024 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu! Kurallara uymayanın canı çok yanacak!
2024 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu! Kurallara uymayanın canı çok yanacak!

Ekonomi

2024 yılında uygulanacak trafik cezaları belli oldu! Kurallara uymayanın canı çok yanacak!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23