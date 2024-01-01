Köpek dövüştüren öküzlere 83 bin 400 lira ceza kesildi
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde köpek dövüştüren 2'si organizatör 12 kişiye 83 bin 400 lira para ceza uygulandı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde köpek dövüştüren 2'si organizatör 12 kişiye 83 bin 400 lira para ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı, ilçe kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı bilgisinin alındığını belirtti.
Bunun üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin gönderildiği belirtilen açıklamada, köpekleri dövüştüren A.K. ve A.H.Ç. ile alandaki 10 şüpheli gözaltına alındığını bildirildi.
Açıklamada, köpek dövüşünü organize eden 2 kişiye "hayvan hakları kanununa muhalefet" suçundan 33 bin 400 lira, 10 kişiye de "bahis oynamak" suçundan toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.
Köpekler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. (İLKHA)
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