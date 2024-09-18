  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya 'Köpek' Dilan Çıtak Deniz'den polislere tehdit: Yerler seni koçum
Medya

'Köpek' Dilan Çıtak Deniz'den polislere tehdit: Yerler seni koçum

Yeniakit Publisher
2024-09-18 10:46:00 -

Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta hostese saldıran İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Deniz'in polisleri tehdit ettiği görüntü ortaya çıktı.

Bodrum-İstanbul seferini yapan bir uçakta kedisi için kendisini uyaran kabin memuru ile terbiyesizlik yaparak karakolluk olan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in olayın hemen sonrasında polis memuruna karşı çirkin hareketleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde Çıtak'ın görevini yaparak kendisini uyaran polise "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, Yerler seni koçum, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dedikleri görülüyor.

THY kara listeye almıştı

Bodrum'dan İstanbul'a gelen uçağıyla seyahat eden Çıtak ile kabin memuru arasında 'kedi' tartışması yaşanmış, terbiyesiz hareketleri sonrası Dilan Çıtak Tatlıses'in, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenilmişti.

"Bana herkes köpek olarak seslenebilir" demişti

Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda "İnsan olmak kötü birşey. Hayvan olmak istiyorum. Bana herkes köpek olarak seslenebilir. Bu çok gurur verici bişey. Onur duyarım." açıklaması yapmıştı.

Dilan Tatlıses kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi kim?
Dilan Tatlıses kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi kim?

Biyografi

Dilan Tatlıses kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi kim?

Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanlısı Levent Dörter nereli?
Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanlısı Levent Dörter nereli?

Biyografi

Levent Dörter kimdir? Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanlısı Levent Dörter nereli?

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kendisini köpek ilan etti: Bana köpek diyebilirsiniz
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kendisini köpek ilan etti: Bana köpek diyebilirsiniz

Medya

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak kendisini köpek ilan etti: Bana köpek diyebilirsiniz

İbrahim Tatlıses’in gayrimeşru kızı ortalığı birbirine kattı!
İbrahim Tatlıses’in gayrimeşru kızı ortalığı birbirine kattı!

Sosyal Medya

İbrahim Tatlıses’in gayrimeşru kızı ortalığı birbirine kattı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

tevazu incelik güleryüz

babanızın konumu sizin konumunuz ne olursa olsun kanunlar her kes için gecerlidir .biraz güleryüz tevazu incelik ne güzel konulardır

Emekli

Bunun babasi mafyacilik oynadi milletin malini caldi insaatlarinda calisanlarin parasini vermedi mal getiren nalburlarin parasini vermedi adam bildugin hirsiz tam bir  eee kizi ne olur o da tam bir  olur  babasi hirsiz serefaiz olacagi bu kendi cocuklari babalarina kufur ediyor aaa bur iki sene icince geberir o zaman siz gorun mal kavgalarini kac tanesi birbirlerini oldurecek
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23