'Köpek' Dilan Çıtak Deniz'den polislere tehdit: Yerler seni koçum

Bodrum-İstanbul seferini yapan bir uçakta kedisi için kendisini uyaran kabin memuru ile terbiyesizlik yaparak karakolluk olan İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in olayın hemen sonrasında polis memuruna karşı çirkin hareketleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde Çıtak'ın görevini yaparak kendisini uyaran polise "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, Yerler seni koçum, ne olacağını sanıyorsun delikanlı?" dedikleri görülüyor.

THY kara listeye almıştı

Bodrum'dan İstanbul'a gelen uçağıyla seyahat eden Çıtak ile kabin memuru arasında 'kedi' tartışması yaşanmış, terbiyesiz hareketleri sonrası Dilan Çıtak Tatlıses'in, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenilmişti.

"Bana herkes köpek olarak seslenebilir" demişti

Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda "İnsan olmak kötü birşey. Hayvan olmak istiyorum. Bana herkes köpek olarak seslenebilir. Bu çok gurur verici bişey. Onur duyarım." açıklaması yapmıştı.