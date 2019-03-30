Köpek beslemek ne zaman caiz olur

Köpek beslemeyi Rasulüllah Efendimiz yasaklamıştır. Köpek bulunan evde melek bulunmayacağını da tembih buyurmuştur. Ancak bir tavuk çiftliğinde köpeğin bulunması zarurettir. Ama o köpek tavuklarla beraber oynayan süs köpeği değil, tavuk çiftliğinde bekçi niteliğindeki köpektir.

Çobanın köpek beslemesi caizdir. Hiçbir sakıncası yoktur. Veya polis köpeği gibi köpeklerin beslenip büyütülmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü ortada bir tür, bekçilik görevi, insanın yapamayacağı ince bekleme ve koruma görevlerini, Allah bu hayvana vermiştir.

Yasak olan süs için, zevk için, bir eğlence için, köpek beslemektir. Tavuk çiftliği gibi bir yerde köpek beslenmesinde, bir fabrikanın bir bölümünün köpekler tarafından korunmasında o hayvanların da normal şartlarda beslenip büyütülebilir.

Bekleme ve koruma görevi Allah bu hayvanlara vermiştir. Ama o köpek tavuklarla beraber oynayan süs köpeği değil, tavuk çiftliği için bekçi niteliğindeki köpektir. Polis köpeği köpeklerin beslenmesinde çobanın köpek beslemesinde bir sakınca yoktur.