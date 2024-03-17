Köpeği kurtarırken ölümden döndü, ambulansta bir daha ölümden döndü

Sinop'ta sulama kanalına düşen köpeği kurtarmaya giden vatandaş boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Bostancılı Mahallesi Meliha Kasım Otel inşaatının yanındaki sulama alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal G. İsimli vatandaş sulama kanalına düşen köpeği kurtarmak isterken dengesini kaybedip havuza düştü ve boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Cemal G. ve sulama kanalına düşen köpeği bulundukları yerden çıkardı.

Boğulma tehlikesi geçiren şahsa 112 ekipleri müdahale etmek isterken olay yerine gelen ambulansta yangın meydana geldi. 112 sağlık ekipleri şahsa müdahale ederken ambulansta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Ambulansta bulunan sağlık ekipleri ve hasta hemen ambulanstan uzaklaştırıldı. Tedbir amacıyla ambulansın aküsü söküldü. Olay yerine ikinci bir ambulans çağırılarak boğulma tehlikesi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.