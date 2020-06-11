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Aktüel

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Amasya’da köpeğe çarpmamak için sürücünün yaptığı ani manevra sonucu kontrolden çıkan araç refüjdeki bariyerlere çarpıp yan yattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 11:43:46 -
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü kaza yaptı: 3 yaralı

Amasya’da köpeğe çarpmamak için sürücünün yaptığı ani manevra sonucu kontrolden çıkan araç refüjdeki bariyerlere çarpıp yan yattı. Araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Taşova-Amasya karayolunda dün akşam 20.30 sıralarında meydana geldi. Sevgi Sümer (40) yönetimindeki 34 BZC 463 plakalı kamyonet Erbaa istikametinden Taşova’ya doğru seyir halindeyken aniden önüne bir köpek çıktı. Hayvana çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüjdeki çelik bariyerlere çarparak yan yattı.


Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hayrettin Taşkıran (55) ve Pembe Öztürk (60) hafif yaralandı. Yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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