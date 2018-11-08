THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23
impression

Köpeğe çarpmak istemedi! Facia yaşandı

Diyarbakır'da, yoldaki köpeğe çarpmak istemeyen şoför yoldan çıkıp kaza yaptı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 19:54
Köpeğe çarpmak istemedi! Facia yaşandı

Diyarbakır’da, yola aniden çıkan köpeğe çarpmak istemeyen şoförün direksiyonu kırması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araçta bulunan 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Siverek’ten Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 06 HE 206 plakalı otomobilin önüne aniden köpek çıktı. Şoförün köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırması üzerine araç takla attı.

7 kişi yaralandı

 

Yaklaşık 100 metre savrulan ve hurdaya dönen araçta bulunan biri çocuk 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Diyarbakır’daki hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerine gelen güvenlik güçleri, çalışma yapmak için yolu bir süre trafiğe kapattı. Yapılan çalışmaların ardından araçların geçişine kontrollü şekilde izin verilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 19:54
  1. Şanlıurfa
  2. Diyarbakır
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Onu 'yaramaz' yapan siz olmayasınız..
    1. Onu 'yaramaz' yapan siz olmayasınız..
    2. Abdüllatif Şener'den "İstanbul..
    3. Bıçak gibi ağrı hissediyorsanız...
    4. Dondurma kışın da yenir..
    5. Kötü haberi duyurdular! 5 bin kişi..
    6. Her gün 15 kişi karaciğer kanserinden..
    7. Sevilla, Akhisar'da! ilk 11'ler belli..
    8. Beşiktaş'ın Genk maçındaki 11'i belli..
    9. Köpeğe çarpmak istemedi! Facia yaşandı
    10. Yürekler ağza geldi! Uçak pistten çıktı
    11. Bahçelievler katili hakkında karar..
    12. Bahçeli'den ABD ve PKK açıklaması!
    13. Diyanet namaz vakitleri cuma namaz..
    14. PTT personel alımı 2018 PTT 55 bin..
    15. Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i..
    16. Kıdem tazminatı nasıl alınır?
    17. Şehitlikte içki içenlere göz yuman..
    18. Samsung katlanabilen telefon..
    19. Neden bayıldığınızı biliyor musunuz?
    20. Minik Evrim olayında flaş gelişme!..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Bu kararı almak kolay olmadı...' Aziz Kocaoğlu, AK Parti'ye mi geçiyor?
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi