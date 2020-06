Kooperatifçilik Otobüsü Mamak’tan yola çıktı

Ticaret Bakanlığınca yürütülen Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi kapsamında geçtiğimiz Şubat ayında yola çıkan ve pandemi süresi boyunca faaliyetine ara veren Kooperatifçilik Otobüsü normalleşme süresinde yeniden yola çıktı.

Ankara’nın ilçelerini gezecek otobüsün ilk durağı Mamak Kutludüğün Mahallesi oldu. Kooperatifçiliği en iyi şekilde tanıtmak, alanında uzman kişiler tarafından markalaşma, pazarlama eğitimlerinin verildiği otobüs, Mamak Belediyesi’nin Kutludüğün’de bulunan hizmet binası önünde park etti. Kutludüğü’nün geleneksel vazgeçilmez doğal ürünlerini tanıtmanın yanı sıra 6 ay önce kurulan Mamak Kadın Kooperatifi’ni desteklemek amacıyla gerçekleşen programa Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkan yardımcıları ve uzmanlar katıldı. Mamak Belediyesi’nin Kutludüğün’de hizmete açtığı ve Mamak Kadın Kooperatifi üyesi kadınların çalıştığı fırını gezen heyet, Kutludüğün ekmeğinin yanı sıra, kadınların doğal ürettiği yoğurttan, reçele, marmelattan salçaya birçok ürünün yer aldığı stantı gezdi.

“Mamak bizim için özel”

Mamak Kadın Kooperatifi’nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kooperatifin çok yeni kurulmasına rağmen hızla büyüdüğünün altını çizerek, “Mamak Kadın Kooperatifimiz, hanım kardeşlerimizin el emeğinden, doğal ürünlere organize biçimde hem ev ekonomilerine katkı sağlamalarını sağlamak hem de var olan geleneği sürdürmek amacıyla kuruldu. Tarlada üretilen, atölyede üretilen ürünlere katkı vermenin yanı sıra üreticilere de destek vermek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Mamak’ımızın her bir mahallesi, her bir köşesinde farklı farklı cevherler var. Kutludüğün’ün yoğurdu, ekmeği var.Tarımın, toprağın kıymetini pandemi süresince çok daha iyi anladık. Önümüzdeki günlerde de hanımlarımızın ürünlerini satabileceği alanlar oluşturacağız” dedi. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy da, “Ülke çapında bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda Kooperatifçilik Otobüsü, yoğun bir program ve kalabalık ile yola çıktı. İlk durağımız Adana oldu. Pandemi süresince faaliyetimize ara vermiştik. Ankara’da Mamak’tan yeniden yola çıktık. Mamak bizim için özel. Mevcut kooperatiflerimize, alanında uzman kişiler tarafından pazarlama, markalaşma e-ticaret üzerine eğitimler verilecek. Okullarımızı ziyaret ederek çocuklarımıza ortak çalışma bilincini vereceğiz. Kooperatifçiliğin her sektörde yaygınlaşması gerekmektedir ” dedi.