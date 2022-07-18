  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
Spor

Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

Temsilcimiz Konyaspor, BATE Borisov takımını geçtiği takdirde 3. eleme turunda Koper-Vaduz eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 15:51:00 -
Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor'un muhtemel rakipleri belirlendi.

Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.

Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Konyaspor ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23