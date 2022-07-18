Konyaspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde muhtemel rakibi belli oldu
Temsilcimiz Konyaspor, BATE Borisov takımını geçtiği takdirde 3. eleme turunda Koper-Vaduz eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor'un muhtemel rakipleri belirlendi.
Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.
Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Konyaspor ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.