Konyaspor'un rakibi belli oldu mu? Konyaspor, Konferans Ligi 3.turu rakibi:
UEFA Konferans Ligi 3.eleme turu kuraları çekildi. 2.ön eleme turunda BATE Borisov ile eşleşen Konyaspor’un bir üst tura kalması durumda karşılaşacağı ekip belli oldu. Peki, Konyaspor hangi takımla eşleşti?
2022-2023 sezonu UEFA Konferans Ligi 3.ön eleme turu kuraları çekildi. Temsilcilerimiz Konyaspor ve Başakşehir muhtemel rakipleri belli oldu.
Konyaspor'un rakibi belli oldu mu? Konyaspor, Konferans Ligi 3.turu rakibi:
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Konyaspor ve Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri belirlendi.
Konyaspor, 2. eleme turunda Belarus'un BATE Borisov takımını geçerse, 3. eleme turunda Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn) eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.
Medipol Başakşehir ise 2. eleme turunda İsrail ekibi Maccabi Netanya'yı geçmesi halinde 3. eleme turunda Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ) eşleşmesini geçen takımla karşılaşacak.
Organizasyondaki 3. eleme turunda ilk maçlar 4 Ağustos, rövanşları 11 Ağustos'ta oynanacak. Temsilcilerimiz ilk maçını deplasmanda, rövanşına ise evinde yapacak.