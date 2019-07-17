Konyaspor'un Bolu kampı





BOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, "UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz." dedi.

Ömer Ali Şahiner, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp çalışmalarına devam eden Konya ekibinin akşam antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.

Hem Bolu'daki hem de Hollanda'daki kampın sonuçlarını ligde en iyi şekilde alacaklarına inandığını anlatan Ömer Ali, "Ağır antrenmanlar geçiyor. Bu çalışmalar, bizim ve takım için inşallah olumlu olarak lige yansıyacak. Hollanda’daki kamp öncesi hem güç depolamak hem de takım içindeki birlik beraberliği yakalamak için güzel bir ortam var." diye konuştu.

Ömer Ali, Süper Lig'de her sezonun zor geçtiğini vurgulayarak, "Takımlar kadrosunu güçlendiriyor, transferler yapıyor. Artık oyun ve sistem olarak her takım ortaya bir şey koymaya çalışıyor. Ama bizim kulüp ve takım olarak hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda hem saha içinde hem saha dışında güzel bir yapılanma var. Dışarıda insanlar bunun farkında. Konya’da maçlar her zaman zor oluyor. Deplasmanda da sıkıntı çıkaran, zorluk çıkaran bir ekip oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezona göre daha iyi bir Konyaspor olacağını ifade eden Ömer Ali Şahiner, şunları kaydetti:

"Geçen senenin üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Geçen sene inişli çıkışlı birçok maç oynadık. İnşallah bu sene geçen seneki sıkıntıları, inişli çıkışlı grafiği sergilemeden, üstüne koyarak düzenli bir şekilde, emin adımlarla hedeflerimize gitmek istiyoruz. Türkiye Kupası bu sene bizim için özellikle birinci hedeflerden olabilir. Ligde de, UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz. Çünkü yakın bir dönemde o arenaya gitmiş bir camia olarak en büyük isteğimiz tekrar yakalamak olacak."





- Yeni sezon hazırlıkları





Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top sürme, pas, 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasıyla devam eden idmanda, son olarak yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Konya ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.