0553 313 94 23

Konyaspor'un Bolu kampı

- Takım kaptanı Ömer Ali Şahiner:"UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz. Çünkü yakın bir dönemde o arenaya gitmiş bir camia olarak en büyük isteğimiz tekrar yakalamak olacak"

17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:07
Konyaspor'un Bolu kampı


BOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'un kaptanı Ömer Ali Şahiner, "UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz." dedi.

Ömer Ali Şahiner, Bolu Dağı'nda bulunan bir otelde kamp çalışmalarına devam eden Konya ekibinin akşam antrenmanı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun çalışma temposu içinde olduklarını söyledi.

Hem Bolu'daki hem de Hollanda'daki kampın sonuçlarını ligde en iyi şekilde alacaklarına inandığını anlatan Ömer Ali, "Ağır antrenmanlar geçiyor. Bu çalışmalar, bizim ve takım için inşallah olumlu olarak lige yansıyacak. Hollanda’daki kamp öncesi hem güç depolamak hem de takım içindeki birlik beraberliği yakalamak için güzel bir ortam var." diye konuştu.

Ömer Ali, Süper Lig'de her sezonun zor geçtiğini vurgulayarak, "Takımlar kadrosunu güçlendiriyor, transferler yapıyor. Artık oyun ve sistem olarak her takım ortaya bir şey koymaya çalışıyor. Ama bizim kulüp ve takım olarak hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda hem saha içinde hem saha dışında güzel bir yapılanma var. Dışarıda insanlar bunun farkında. Konya’da maçlar her zaman zor oluyor. Deplasmanda da sıkıntı çıkaran, zorluk çıkaran bir ekip oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen sezona göre daha iyi bir Konyaspor olacağını ifade eden Ömer Ali Şahiner, şunları kaydetti:

"Geçen senenin üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Geçen sene inişli çıkışlı birçok maç oynadık. İnşallah bu sene geçen seneki sıkıntıları, inişli çıkışlı grafiği sergilemeden, üstüne koyarak düzenli bir şekilde, emin adımlarla hedeflerimize gitmek istiyoruz. Türkiye Kupası bu sene bizim için özellikle birinci hedeflerden olabilir. Ligde de, UEFA sıralamasında kendimize bir yer bulmak istiyoruz. Çünkü yakın bir dönemde o arenaya gitmiş bir camia olarak en büyük isteğimiz tekrar yakalamak olacak."


- Yeni sezon hazırlıkları


Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Top sürme, pas, 5'e 2 top kapma ve pres çalışmasıyla devam eden idmanda, son olarak yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Konya ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 20:07
  1. Bolu
  2. Konyaspor
  3. Ömer Ali Şahiner
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rusya ile dengeli ticaret modeli gerekiyor"
    1. "Rusya ile dengeli ticaret modeli..
    2. İİT'den uluslararası topluma ve üye..
    3. Tunceli’de PKK/KCK operasyonu: 6..
    4. Putin'den Ukraynalılara Rus..
    5. "Obertan Erzurumspor'da olmaktan çok..
    6. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    7. Futbol: Hazırlık maçı
    8. İnsan tacirinden şok sözler
    9. Dr. İbrahim İçöz, asaleten TESKİ Genel..
    10. Rum yönetiminden Türkiye ile iş..
    11. Gerginlik ve sinirden uzaklaşmak..
    12. Erzurumlu genç Almanya’da 2019 yılı..
    13. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yapımı..
    14. Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    15. Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun..
    16. Elazığ’da 12 katlı binada intihara..
    17. İran ’şimdilik’ yüzde 4.5’tan fazla..
    18. Konyaspor'un Bolu kampı
    19. İngiltere Merkez Bankasının tarihi..
    20. HDP'den tepki çeken sözleşmeye destek:..
    21. Akıncı Üssü davası
    22. "Her darbe bir ameliyattır"
    23. Sivasspor'un Bolu kampı
    24. KBÜ’lü Profesör Şen, TFF Sağlık Kurulu..
    25. Cengiz Ünder'den Roma'ya Şampiyonlar..
    26. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi kültür..
    27. Afyonkarahisar’da çok sayıda ev ve iş..
    28. Hindistan'da arazi kavgası: 9 ölü, 4..
    29. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    30. Muğla’da yağmur yağdı, hastane su..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda