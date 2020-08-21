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Spor Konyasporlu futbolcu Miya: "Ligde daha yukarılarda yer almak istiyoruz"
Spor

Konyasporlu futbolcu Miya: "Ligde daha yukarılarda yer almak istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-08-21 14:46:12 -
Konyasporlu futbolcu Miya: "Ligde daha yukarılarda yer almak istiyoruz"

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor'un Ugandalı oyuncusu Farouk Miya, takımının yeni sezon hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer verilen açıklamaya göre Miya, geride bırakılan sezonda istenileni veremediklerini ancak yeni sezonda takım ruhunu daha fazla sağlayarak başarılı olacaklarına inandığını belirtti.

10 Ağustos’tan bu yana devam eden yeni sezon hazırlıklarının başarılı bir şekilde devam ettiğine 22 yaşındaki futbolcu, "Yeni sezon çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Biliyorum ki geçen sezon yeterli bir performans sergileyemedik. Bunu tersine çevirmek için bu sene kenetlendik ve daha çok çalışıyoruz. Bu şekilde taraftarlarımızı memnun etmek ve ligde daha yukarılarda yer almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.


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