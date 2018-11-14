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Konyaspor'dan sürpriz teknik direktör atağı Sumudica!

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Atiker Konyaspor sürpriz bir isme yöneldi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:06
Konyaspor'dan sürpriz teknik direktör atağı Sumudica!

Serkan Aşkın / YENİAKİT.COM.TR- Son olarak Rıza Çalımbay ile ani kararla yolları ayıran Konyaspor'da teknik direktör arayışları sürmeye devam ediyor. 

Yerli hocada ilk aday Aykut Kocaman

Konyaspor yönetimi yerli hoca isimleri arasında ilk sırada Aykut Kocaman ismi bulunuyor. Aykut Kocaman ile anlaşamama olasılığını da göz önünde bulunduran yeşil beyazlı ekip yabancı adaylar için nabız yokladığı ortaya çıktı.

Marius Sumudica atağı!

Konyaspor kurmayları yerli ve yabancı adaylar üzerinden dururken sürpriz bir isime yöneldi. Ligimiz de bir dönem Kayserispor'u çalıştıran ve şimdilerde ise Al Shabab'ı çalıştıran Marius Sumudica'ya teklifte bulunacağı iddia edildi.

Marius Sumudica'nın çalıştırdığı Al Shabab Arabistan Pro Lig'de 16 puanla 4.sırada yer alıyor. Öte yandan Sumudica'nın Al Shabab ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:06
  1. Kayseri
  2. Marius Sumudica
  3. Konyaspor
  4. Atiker Konyaspor
  5. Al Shabab
  6. Teknik Direktör

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