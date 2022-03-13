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Spor Konyaspor'dan muhteşem geri dönüş
Spor

Konyaspor'dan muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ligde lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Konyaspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 15:38:00 - 2022-03-13 15:53:22
Konyaspor'dan muhteşem geri dönüş

Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Ligde lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi konumunda bulunan Konyaspor, 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmayı başardı.

Kayserispor'un gollerini 7'de Abdulkadir Parmak ve 14'te Gavranovic kaydetti.

Konyaspor'un skorlarını ise 41'de penaltıdan Guilherme, 52 ve 61'de ise Cikalleshi kaydetti.,

Bu sonuçla Konyaspor 55 puana yükseldi. Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

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