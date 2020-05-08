  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 01:07:36 -
Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarından birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bir başka personelin ise şüpheli durumda olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı