Konyaspor'dan Ahmet Çalık anısına özel bilet satışı
Trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletleri 6 TL'den satışa çıkarılacak.
Trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletleri 6 TL'den satışa çıkarılacak.
Konyaspor, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına Süper Lig’in 21. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL’den satışa çıkacağını açıkladı.
BİLETLER CUMA GÜNÜ SATIŞTA
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, 14 Ocak Cuma günü saat 11.00'da satışa sunulacağı belirtildi.