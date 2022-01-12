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Spor Konyaspor'dan Ahmet Çalık anısına özel bilet satışı
Spor

Konyaspor'dan Ahmet Çalık anısına özel bilet satışı

Trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletleri 6 TL'den satışa çıkarılacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 23:55:00 - 2022-01-12 23:57:17
Konyaspor'dan Ahmet Çalık anısına özel bilet satışı

Trafik kazasında hayatını kaybeden ve 6 numaralı formayı terleten futbolcusu Ahmet Çalık anısına evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının tüm biletleri 6 TL'den satışa çıkarılacak.

Konyaspor, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık anısına Süper Lig’in 21. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının tüm biletlerini 6 TL’den satışa çıkacağını açıkladı.

BİLETLER CUMA GÜNÜ SATIŞTA

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Ocak Salı günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 17.00'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin, 14 Ocak Cuma günü saat 11.00'da satışa sunulacağı belirtildi.

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