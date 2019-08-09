Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları



KONYA (AA) - Süper Lig ekibi Konyaspor, 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde salonda gerçekleştirilen ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başladı. İki gruba ayrılan oyuncular, daha sonra ağırlık çalıştı. Yeşil-beyazlı ekibin, 10 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Eskişehirspor ile özel maç yapacağı belirtildi.



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