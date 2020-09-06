  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:31:58 -
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı antrenman maçıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'tan bu yana Kayacık Tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, bugünü antrenman maçıyla değerlendirdi.

Altyapıdan oyuncuların katıldığı antrenman maçı, beyaz takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İttifak Holding Konyaspor, çalışmalarına 8 Eylül Salı günü Kayacık Tesisleri'nde devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu tepki gelince 'özür' diledi
Gündem

Bakan Soylu tepki gelince 'özür' diledi

Sel felaketi yaşayan Giresun’daki arama kurtarma bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sırada bir vatandaşın trafiğin sıkışmasına ..
Feci olay: Milli güreşçi hayatını kaybetti!
Gündem

Feci olay: Milli güreşçi hayatını kaybetti!

'Tatar Pehlivan' lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, iddialara göre kendi çiftlik evinde tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. ..
Kenan Alpay: Bir kişinin iğrenç günahını tüm Müslümanlara yıkamazsınız
Gündem

Kenan Alpay: Bir kişinin iğrenç günahını tüm Müslümanlara yıkamazsınız

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Gazeteci Kenan Alpay, "Bir kişi tarafından işlenen iğrenç bir günahtan ötürü müslümanları suçlamak bir kara..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı