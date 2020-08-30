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Spor Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Spor

Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-30 13:07:46 -
Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, takımdan ayrı çalışan ve tedavi olan Abdülkerim Bardakçı ile Levan Shengelia'nın yanı sıra milli takımlarına giden Amir Hadziahmetovic, İbrahim Sehic, Deni Milosevic ve Erdon Daci katılmadı.

Yeni transfer Samuel Eduok ile birlikte altyapı oyuncuları Mehmet, Emre ve İzzet'in de takımla birlikte çalıştığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı.

İki grupta oynanan 7’ye 2 ile devam eden idman, turnuva maçları ile sona erdi.

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