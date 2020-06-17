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Spor

Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:24:46 -
Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında, 21 Haziran Pazar günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden idman, topla oyunun ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

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