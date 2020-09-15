  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Konyaspor'da kulüp menajeri Seçkin Özdil'le yollar ayrıldı
Spor

Konyaspor'da kulüp menajeri Seçkin Özdil'le yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:38:52 -
Konyaspor'da kulüp menajeri Seçkin Özdil'le yollar ayrıldı

KONYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'da kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Özdil'in kariyer planlanması ve hedefleri doğrultusunda İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılmak istediği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze 10 yıldan bu yana başarılı bir şekilde hizmet eden, hizmet süresi içinde aidiyeti, iş disiplini, profesyonelliği başta olmak üzere birçok konuda gece gündüz mesai mefhumu olmaksızın çalışan, kulübümüze büyük katkılar sağlayan, camiamızın da takdirini, sevgisini kazanmış Seçkin Özdil'e özverisi ve emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Özdil'e kariyer planlamasında başarı dileklerinde bulunulan açıklamada, "Sayın Özdil'in, hedeflerine ulaşmasını canı gönülden temenni ediyoruz." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi
Dünya

Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında yer almıştı! Merkel için yolun sonuna gelindi

Yunanistan'ın gerilimi tırmandırdığı Doğu Akdeniz'le ilgili Türkiye'ye karşı Atina yönetimini destekleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, s..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı