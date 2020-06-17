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Spor

Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Konyaspor, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 14:52:25 -
Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Konyaspor, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Konyaspor, 21 Haziran Pazar günü iç sahada oynayacağı Sivasspor maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve şut çalışması ile devam etti. Gruplara ayrılan oyuncular topla oyun ve çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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